Электронная коммерция может принести авиакомпаниям миллиарды долларов

Такие объемы прибыли может обеспечить предоставление пассажирам широкополосного доступа в интернет во время полета

Авиакомпании могут максимально использовать электронную коммерцию в полете, получая дополнительные $30 млрд, если бы рассматривали пассажиров, как онлайн-потребителей, показывает совместное исследование London School of Economics и Inmarsat.

Широкополосный доступ в интернет во время полета обеспечит возможность предоставления новых услуг пассажирам — просмотр фильмов и телевидения, а также заказ товаров в интернет-магазинах — и может создать глобальный рынок объемом $130 млрд в течение следующих 20 лет.

Предполагается, что авиакомпании, которые обеспечат своим пассажирам доступ к этим услугам во время полетов, к 2035 году смогут зарабатывать на этом до $30 млрд.

Согласно отчету, к 2035 году авиакомпании будут зарабатывать дополнительные $4 на одного пассажира в добавок к уже имеющимся $17, которые они получают от продажи duty-free товаров, продуктов питания и напитков во время полета.

Согласно данным отчета, такие дополнительные сервисы принесли авиакомпаниям $60 млрд. В 2016 году топ-10 авиалиний заработали на таких услугах $28 млрд. Для сравнения, в 2007 году этот показатель был на уровне $2,1 млрд (данные отчета по результатам исследования IdeaWorksCompany и CarTrawler).

На сегодняшний день лишь 53 из 5 тыс авиалиний по всему миру предлагают услугу широкополосного доступа в интернет во время полета.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на мобильную коммерцию будет приходиться около половины всех онлайн-продаж. Несмотря на раскачку, мобильная электронная коммерция будет составлять половину всех онлайн-продаж к 2020 году — около $250 млрд в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электронная коммерция в Европе: в текущем году рынок вырастет на 19%

По материалам thepaypers.com