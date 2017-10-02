Электронная коммерция в Европе: в текущем году рынок вырастет на 19%

В Европе самый высокий уровень проникновения интернета

Объем рынка электронной коммерции в Европе до конца года вырастет на 19%, прогнозируют в Глобальной ассоциации электронной коммерции (Global Ecommerce Association). Из всех региональных рынков только в Азии будет наблюдаться более активный рост рынка.

В разных странах рост будет составлять от 1,45% до 39%. Прогноз по европейскому рынку в отчете составлен на основе данных рынка Франции, Великобритании, Германии, России, Италии, Испании и Турции.

Логистика электронной торговли наиболее развита в Германии (4,23). За ней идут Великобритания (4,07) и США (3,99). В России показатель один из самых низких (2,57).

В Европе самый высокий уровень проникновения интернета

80,5% населения в Европе являются пользователям интернета. Самый низкий уровень проникновения интерната в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (46,6%). Самый высокий показатель зафиксирован в Великобритании — 97,52%.

Электронная коммерция в Европе: 400 млрд евро в 2017 году

Общий объем электронной коммерции B2C в странах, которые участвовали в исследовании, в 2017 году составит 1,56 трлн евро. В Азиатско-Тихоокеанском регионе доля оборота электронной коммерции самая высокая — на нее приходится почти половина всего оборота. Оборот электронной коммерции в Европе составляет 400 млрд евро, или 26,64% от общего показателя.

В отчете также указаны самые быстрорастущие рынки электронной коммерции. На первом месте по данному показателю — Австралия с показателем роста 40%. На втором месте расположилась Турция (31%). В топ-5 также попали Италия и Испания с показателями 26% и 25% соответственно.

В Европе доля электронной коммерции в ВВП самая высокая из всех регионов — 4,91%. Самый высокий показатель из европейских стран зафиксирован в Великобритании — 7,9%. Что касается количества онлайн-покупателей, то Европа все еще серьезно отстает от США. В Европе 58% пользователей интернета отовариваются онлайн. В Северной Америке этот показатель составляет 70%.

Европейцы предпочитают совершать платежи банковскими картами

Банковская кредитная карта является наиболее часто используемым способом оплаты (54%) в Европе. За ней следуют дебетовая карта (45%), PayPal (39%), наложенный платеж (20%), банковский перевод (11%) и подарочные сертификаты (7%). Турция лидирует по объемам ежемесячных онлайн-платежей: в этой стране 44% населения совершают онлайн-платежи ежемесячно.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что на мобильную коммерцию будет приходиться около половины всех онлайн-продаж. Несмотря на раскачку, мобильная электронная коммерция будет составлять половину всех онлайн-продаж к 2020 году — около $250 млрд в год.

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По материалам ecommercenews.eu