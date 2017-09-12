Названы самые популярные сайты электронной коммерции в Германии

В прошлом году топ-100 e-commerce компаний в Германии продали онлайн-товаров и услуг на общую сумму 27,4 млрд евро

Amazon, Otto и Zalando являются лидерами на рынке электронной коммерции Германии. На эти три компании приходится около 44% всех онлайн-продаж ста самых популярных e-commerce веб-сайтов на этом европейском рынке.

В прошлом году топ-100 e-commerce компаний в Германии продали онлайн-товаров и услуг на общую сумму 27,4 млрд евро. Такие данные предоставил институт розничной торговли EHI Retail Institute в отчете по результатам исследования E-Commerce-Markt Deutschland 2017. Показатель вырос на 12% по сравнению с 2015 годом. Тогда топ-100 сайтов генерировали 24,4 млрд евро.

Большая часть объема рынка онлайн-торговли в Германии (12 млрд евро) пришлась на три самых популярных веб-сайта — Amazon, Otto и Zalando. Лидером стал Amazon с показателем 8,1 млрд евро. За ним идут Otto (2,7 млрд евро) и Zalando (1,1 млрд евро).

Что касается других европейских рынков, то в Дании самые популярные e-commerce веб-сайты — это Zalando, Amazon, Saxo, eBay и H&M, а в Португалии — Zalando, IBS и Bon Prix.

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Ранее сообщалось о том, что PayPal поможет мерчантам освоить трансграничную электронную коммерцию. Благодаря сотрудничеству с международной компанией WebInterpret, PayPal будет предоставлять помощь мерчантам при запуске локализованной версии онлайн-магазинов, приеме заказов и получении платежей от международных клиентов.

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По материалам ecommercenews.eu