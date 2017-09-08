EMVCo обновила стандарт токенизации платежных данных

Будет расширен перечень возможных вариантов использования токенов

Глобальная организация EMVCo, которая занимается вопросами стандартизации в сфере электронных платежей, опубликовала новые спецификации токенизации.

Обновления затронули спецификацию Payment Tokenisation Technical Framework. Были представлены новые стандарты «token programme» и «token user», уточнены модели «token service provider» и «token requestor», а также подробно описаны взаимосвязи между ними в глобальной платежной инфраструктуре.

Также в новой версии EMV Payment Tokenisation Specification — Technical Framework v2.0 прописаны расширенные возможности использования токенов в электронной коммерции.

Ключевые обновления в версии 2.0

усовершенствование процедуры выпуска платежных токенов (появление возможности шифровать не только номер карты, но и другие платежные данные)

подтверждение достоверности платежного токена (банки, торговцы и провайдеры цифровых кошельков получат информацию, связанную с процессом идентификации во время выпуска токена)

дополнительная информация о процессинге платежных токенов

новые концепции совместного и ограниченного использования токенов оплаты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее EMVCo опубликовал новый стандарт приема платежей по QR-коду. Ознакомившись с требованиями этого документа, торговцы смогут принимать платежи от покупателей по единой стандартизированной схеме.

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