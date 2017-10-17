Еще одна страна будет облагать налогом операции с криптовалютами

Скорее всего, новые правила налогообложения будут применяться не только к биткоину, но ко всем криптовалютам
В Национальной налоговой службе Южной Кореи сообщили о том, что власти страны рассматривают возможность налогообложения криптовалютных операций.
На днях представители Национальной налоговой службы Южной Кореи встретились для обсуждения вопроса налогообложения криптовалют в стране. Скорее всего, новые правила налогообложения будут применяться не только к биткоину, но ко всем криптовалютам.
На данном этапе налоговая служба совместно с Министерством стратегии и финансов Южной Кореи разрабатывает соответствующее предложение.
Текущий план включает налог на прирост капитала, налога на добавленную стоимость и налог на дарение.
По словам Хана Сын Хи, представителя налоговой службы, налог на биткоин может помочь устранить случаи уклонения от уплаты налогов на товары, приобретенные с использованием криптовалют.
Перед принятием какого-либо решения власти Южной Кореи продолжат мониторить криптовалютный рынок для оценки потенциальных выгод.
Южнокорейские законодатели намерены последовать примеру других правительств в том, что касается налогообложения биткоина. Наиболее опытные в этом вопросе власти Японии и США. В Японии биткоин классифицируют как официальное платежное средство, и в связи с этим криптовалюта может рассматриваться как субъект налогообложения. В Соединенных Штатах биткоин классифицируется как актив, а прибыль от операций с криптовалютой облагается налогом.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в России будут выпускать собственную криптовалюту. Государственную криптовалюту будут выпускать, контролировать и поддерживать власти Российской Федерации.
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По материалам dowbit.com