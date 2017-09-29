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Еще в одной стране появится национальная цифровая валюта

29.09.2017 16:25

Цифровую валюту можно будет использовать для оплаты различных государственных и негосударственных услуг

Национальная цифровая валюта Дубая

Еще в одной стране появится национальная цифровая валюта. Фото: thebusinessyear.com

Организация, созданная при поддержке правительства, Dubai Economy, подписала Меморандум о взаимопонимании с британской фирмой, разрабатывающей Smart ID, Objet Tech, которая поможет создать и внедрить в стране зашифрованную цифровую валюту emCash. Ее жители Дубай смогут использовать для оплаты различных государственных и негосударственных услуг.

Основанная на технологии блокчейн, emCash будет представлять собой цифровую валюту в кошельке emPay, выпущенном дочерней компанией Dubai Emcredit для поддержки бесконтактных платежей.

EmPay позволяет резидентам ОАЭ делать разнообразные платежи, начиная от ежедневного кофе и оплаты за учебу детей до коммунальных платежей и денежных переводов, используя NFC-функцию в своих смартфонах.

В Dubai Economy сообщают, что с emCash пользователи emPay будут иметь возможность абсолютно безопасно пользоваться цифровой валютой, а мерчанты будут получать платежи в режиме реального времени, обходя посредников.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Дубае протестировали первое беспилотное летающее такси. Устройство представляет собой небольшой вертолет с 18 пропеллерами и может вместить двух пассажиров. Такси летает без дистанционного управления, а максимальная продолжительность полета составляет около 30 минут при скорости 70 км/час.

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По материалам finextra.com

Рубрики: КриптовалютыНовости
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