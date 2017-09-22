Еврокомиссия ужесточит наказания за преступления с криптовалютой

Европейская комиссия готовится ввести новые наказания за киберпреступления, связанные с криптовалютами

Вчера исполнительный орган Европейского союза сообщил о своем намерении представить новую директиву, посвященную киберпреступлениям. Часть этого плана будет связана с созданием европейского агентства по кибербезопасности.

В директиву включено предложение усилить наказание для тех, кто имеет отношение к разным видам киберпреступлений, включая вымогательство.

“Предлагаемая директива укрепит способность правоохранительных органов бороться с этой формой преступности путем расширения сферы охвата преступлений, связанных с информационными системами, в том числе различные платежные операции, включая транзакции с виртуальными валютами».

Возможные изменения в правилах ЕС, касающиеся криптовалют, могут выходить за рамки преступлений, связанных с вымогательством, о чем свидетельствуют аналогичные документы в свободном доступе. В отдельном пресс-релизе, в котором излагается информация о “мошенничестве с безналичными платежами в ЕС», указано, что действующее законодательство не использует необходимые инструменты для учета преступлений, связанных с технологиями.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Биткоин и другие криптовалюты все чаще используются для отмывания денег и в других незаконных финансовых операциях. Об этом недавно сообщила Национальная ассоциация интернет-финансов Китая (NIFA).

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По материалам CoinDesk