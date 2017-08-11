Европейцы все охотнее пользуются мобильным банкингом

В одном из крупнейших банков Испании BBVA объем мобильных транзакций теперь превосходит показатель веб-сайта банка

В BBVA сообщили, что операции в мобильном приложении банка за прошедший год участились на 135%. Количество мобильных транзакций выросло с 23,8 млн в мае 2016 года до 56 млн в мае 2017 года.

Увеличилось и число пользователей мобильного приложения — на 30% за последние 7 месяцев. Теперь количество клиентов, которые пользуются только мобильным банкингом, составляет более 3 млн, тогда как еще в декабре 2015 года их было 1,9 млн.

В июне банк также опубликовал данные о том, что по его цифровым каналам произведено почти миллион продаж — а это 22% от всех продаж за год. В целом около 14,5 млн клиентов банка используют его мобильный канал.

В ноябре прошлого года BBVA воспользовался обновленным испанским законодательством о дистанционных продажах. Банк запустил сервис, который позволяет клиентам открывать счета с мобильного, используя PhotoID и селфи. В банке отмечают, что теперь через эту опцию ежемесячно регистрируется 18% новых клиентов.

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Ранее сообщалось о том, что новый мобильный банк привлек миллион клиентов за 5 дней. На счетах клиентов уже насчитывается 300 млн долларов.

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По материалам finextra.com