Европейский банк оценил работу своих автоматизированных отделений

Прогрессивные электронные отделения проработали уже 7 месяцев

Греческий Piraeus Bank утверждает, что благодаря огромной популярности его полностью автоматизированных филиалов появилась возможность предоставить сотрудникам традиционных отделений более сложную и важную работу.

Напомним, Piraeus Bank открыл три электронных филиала в конце прошлого года в регионе Аттики. Эти отделения работают дольше обычных, и предлагают ряд услуг, включая мгновенную выдачу подарочных карт, автоматическое обновление сберегательных книжек, регистрацию в интернет-банкинге и т.д. В автоматизированных отделениях также есть цифровые зоны с компьютерами и планшетами.

В банке сообщают, что новые филиалы пользуются популярностью: более 37 тыс пользователей в месяц совершают в них более 32 тыс транзакций. Электронные филиалы особенно популярны среди более зрелых клиентов — треть их пользователей старше 60 лет.

Через 7 месяцев работы е-отделения уже обрабатывают 84% объема транзакций, совершаемых в близлежащих традиционных отделениях. Этот переход к автоматизированной обработке операций освободил время банковского персонала, который теперь может сосредоточиться на более ценных продуктах и услугах, таких как личные займы и ипотечные кредиты.

В дальнейшем Piraeus Bank планирует запустить еще два автоматизированных отделения. Финучреждение также хочет сделать их доступными для клиентов с проблемами зрения и слуха.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что европейские банки за последний год закрыли тысячи отделений. Вместе с отделениями банки сокращают и свой штат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван банк-лидер по темпам закрытия отделений в Украине

По материалам finextra.com