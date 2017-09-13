Европейские банки за последний год закрыли тысячи отделений

Вместе с отделениями банки сокращают и свой штат

По данным Европейской банковской федерации, в прошлом году европейские банки закрыли более 9 тыс отделений и сократили 50 тыс сотрудников. Это было вызвано ростом пользовательского интереса к цифровым каналам — мобильному и онлайн-банкингу.

Исследование показывает, что банки продолжают сокращать свое физическое присутствие по всей Европе, поскольку значение и важность широкой сети филиалов снижается.

Количество банковских отделений в ЕС сократилось до 189,2 тыс в 2016 году. Это на 4,6% меньше, чем годом ранее.

Рассматривая более широкие временные рамки, европейские банки закрыли более 48 тыс отделений с 2008 года. Так, количество филиалов сократилось на 20,4%.

Снизилась и численность банковского персонала. В прошлом году она составила 2,80 млн человек, тогда как в 2015 году насчитывалось 2,85 млн банковских сотрудников. В 2008 году их количество достигало 3,26 млн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что немецкий Deutsche Bank променяет людей на роботов. Руководство Deutsche Bank прогнозирует, что «большое количество» сотрудников финучреждения заменят роботы.

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По материалам finextra.com