Европейский Союз инвестировал миллионы евро в блокчейн-стартапы

Финансирование от ЕС получили шесть технологических стартапов

Европейский Союз инвестировал более 5 млн евро (около $6 млн) в стартапы, которые работают над различными проектами на базе технологии блокчейн.

До сих пор шесть технологических стартапов получили финансирование через европейскую программу исследований и инноваций Horizon 2020.

По данным Horizon 2020, Европейский Союз инвестировал 5,471,131 евро в финансирование целой группы стартапов. Из этой группы три стартапа получили по 1 млн евро, а остальные — по 50 тыс евро каждый.

Ранее в этом году Европейская комиссия сообщила о том, что намерена инвестировать 500 тыс евро в создание блокчейн-обсерватории. В ЕК утверждают, что обсерватория станет экспертным центром для разработки технологии блокчейн и изучения возможностей ее дальнейшего применения, который будет работать на общеевропейском уровне.

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Ранее сообщалось о том, что технологию блокчейн впервые применят для страхования морских грузов. Над платформой для страхования морских грузов на базе блокчейна работают компании EY, Microsoft и Maersk.

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По материалам coindesk.com