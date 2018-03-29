Европейская комиссия внесла предложение, суть которого сделать платежи в евро дешевле

Согласно заявлению европейских должностных лиц, если это предложение будет принято, оно окажет влияние на денежные переводы как между странами с разной национальной валютой (евро/другие национальные валюты стран ЕС), так и между странами ЕС, не входящими в Еврозону. Кроме того, эта норма может отразиться на всех комиссиях на трансграничные платежи, совершенные в валюте Евросоюза. Об этом сообщает Thepaypers.

В предложении говорится, что сборы, взимаемые за трансграничные платежи в евро, будут эквивалентны сборам внутренних платежей в местной валюте. Ожидается, что это снизит комиссионные до нескольких евро или даже евроцентов.

Комиссия также предложит правила, которые обеспечат большую прозрачность в отношении «динамической конвертации валют» (практика предоставления потребителям, выезжающим за границу, возможности оплаты покупок в их национальной валюте).

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Ранее сообщалось о том, что в Европе можно открыть банковский счет через видеоконференцию. Португальский онлайн-банк Banco BNI Europa ввел новый процесс открытия счета, который состоит из видеоконференции и цифровой сертификации для обмена документами.

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По материалам thepaypers.com