Почти 70 отделений европейского банка будут работать без сотрудников

Отделения без персонала будут существовать наряду с традиционными

По мере того, как клиенты переключаются на цифровые каналы, бельгийский банк KBC решил закрыть 8 отделений во Фландрии, а еще 66 — переформатировать в отделения без персонала уже к концу этого года.

В таких отделениях клиенты смогут осуществлять повседневные операции, такие как снятие наличных и денежные переводы, с помощью терминалов самообслуживания.

При этом KBC также удвоит количество полноформатных отделений с удлиненным рабочим днем — их будет 145. В них клиенты смогут получать консультации специалистов по будням на протяжении всего дня и в субботу по утрам. Еще 268 небольших филиалов будут предлагать рутинные консультации по вопросам сбережений и инвестиций.

Сообщается, что все сотрудники реформирующихся отделений будут переведены в полноформатные филиалы.

В банке считают, что с учетом популярности его онлайн-и мобильных услуг он должен регулярно переоценивать рентабельность своей сети.

KBC



СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Европе можно открыть банковский счет через видеоконференцию. Один из банков Европы запустил возможность открывать счета онлайн через видеоконференцию.

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По материалам finextra.com