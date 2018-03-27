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PaySpaceMagazine

В Европе можно открыть банковский счет через видеоконференцию

27.03.2018 17:41

Один из банков Европы запустил возможность открывать счета онлайн через видеоконференцию

В Европе можно открыть банковский счет через видеоконференцию. Фото: pontosdevista.pt

Португальский онлайн-банк Banco BNI Europa ввел новый процесс открытия счета, который состоит из видеоконференции и цифровой сертификации для обмена документами.

Предлагаемый в партнерстве с местным органом сертификации DigitalSign, процесс открытия счета проходит следующим образом:

  1. Пользователь вводит свои персональные данные и загружает соответствующую документацию.
  2. Осуществляется видеоконференция, в ходе которой оператор идентифицирует и подтверждает личность пользователя.
  3. Проводится подпись документов.

Процесс подтверждения личности выполняется с ПК и смартфонов (IOS и Android) с понедельника по субботу с 14:00 до 22:00.

Процесс открытия счета соответствует всем требованиям Банка Португалии. На этом мы не остановимся. Мы хотим бросить вызов традиционной банковской системе, сотрудничая с FinTech-стартапами для запуска инновационных, революционных систем. В ближайшие годы банковская система сильно изменится, и мы хотим быть одним из двигателей этих изменений
Педро Пинто Коэльо
генеральный директор Banco BNI Europa

Banco BNI Europa, запущенный 3 года назад, уже установил партнерские отношения с 18 европейскими FinTech-стартапами, через которые он делает срочные вклады и финансирует кредитные операции в нескольких юрисдикциях.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что базельский комитет по банковскому надзору назвал пять сценариев, описывающих потенциальное влияние финтеха на банки.

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По материалам finextra.com

Рубрики: FinTechБанкиЕвропаНовости
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