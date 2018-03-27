В Европе можно открыть банковский счет через видеоконференцию

Один из банков Европы запустил возможность открывать счета онлайн через видеоконференцию

Португальский онлайн-банк Banco BNI Europa ввел новый процесс открытия счета, который состоит из видеоконференции и цифровой сертификации для обмена документами.

Предлагаемый в партнерстве с местным органом сертификации DigitalSign, процесс открытия счета проходит следующим образом:

Пользователь вводит свои персональные данные и загружает соответствующую документацию. Осуществляется видеоконференция, в ходе которой оператор идентифицирует и подтверждает личность пользователя. Проводится подпись документов.

Процесс подтверждения личности выполняется с ПК и смартфонов (IOS и Android) с понедельника по субботу с 14:00 до 22:00.

Педро Пинто Коэльо

генеральный директор Banco BNI Europa

Banco BNI Europa, запущенный 3 года назад, уже установил партнерские отношения с 18 европейскими FinTech-стартапами, через которые он делает срочные вклады и финансирует кредитные операции в нескольких юрисдикциях.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что базельский комитет по банковскому надзору назвал пять сценариев, описывающих потенциальное влияние финтеха на банки.

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По материалам finextra.com