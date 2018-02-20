Финтех против банков: ТОП-5 сценариев от международного финрегулятора

Международный финрегулятор представил наиболее вероятные варианты влияния финтеха на банки

Базельский комитет по банковскому надзору описал пять сценариев, описывающих потенциальное влияние финтеха на банки.

В документе комитета дается оценка того, как технологические инновации в финансовых услугах могут повлиять на банковскую отрасль и деятельность контролирующих органов в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Пять сценариев, описанных комитетом, основываются на анализе отрасли и опросе органов контроля банковской деятельности:

Лучший банк — подразумевает модернизацию и диджитализацию действующих игроков отрасли.

Новый банк — замена действующих игроков новыми инновационными банками.

Распределенный банк — фрагментация финансовых услуг между специализированными финтех-комппаниями и действующими банками.

Вытесненный банк — действующие банки становятся поставщиками услуг, а отношения с клиентами контролируют новые посредники.

Банк без посредников — банки стали неактуальными, так как клиенты напрямую взаимодействуют с отдельными поставщиками финансовых услуг.

Базельский комитет по банковскому надзору



СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы 50 лучших финтех-компаний по версии Forbes. В рейтинг авторитетного издания вошли девять блокчейн-компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучшие стартапы FinTech Master: итоги инкубационной программы

По материалам finextra.com