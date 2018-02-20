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Финтех против банков: ТОП-5 сценариев от международного финрегулятора

20.02.2018 10:51

Международный финрегулятор представил наиболее вероятные варианты влияния финтеха на банки

Финтех против банков: ТОП-5 сценариев от международного финрегулятора. Фото: bq-magazine.com

Базельский комитет по банковскому надзору описал пять сценариев, описывающих потенциальное влияние финтеха на банки.

В документе комитета дается оценка того, как технологические инновации в финансовых услугах могут повлиять на банковскую отрасль и деятельность контролирующих органов в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Пять сценариев, описанных комитетом, основываются на анализе отрасли и опросе органов контроля банковской деятельности:

  • Лучший банк — подразумевает модернизацию и диджитализацию действующих игроков отрасли.
  • Новый банк — замена действующих игроков новыми инновационными банками.
  • Распределенный банк — фрагментация финансовых услуг между специализированными финтех-комппаниями и действующими банками.
  • Вытесненный банк — действующие банки становятся поставщиками услуг, а отношения с клиентами контролируют новые посредники.
  • Банк без посредников — банки стали неактуальными, так как клиенты напрямую взаимодействуют с отдельными поставщиками финансовых услуг.
Согласно текущим наблюдениям, хотя в прошлом банковская индустрия претерпела множество инноваций, быстрое внедрение новых технологий и появление новых бизнес-моделей создают множество возможностей и рисков для действующих банков практически во всех рассматриваемых сценариях банковской отрасли
Базельский комитет по банковскому надзору

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы 50 лучших финтех-компаний по версии Forbes. В рейтинг авторитетного издания вошли девять блокчейн-компаний.

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По материалам finextra.com

Рубрики: FinTechБанкиКомпанииМирНовости
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