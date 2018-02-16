Лучшие стартапы FinTech Master: итоги инкубационной программы

Сегодня состоялся итоговый питчинг стартапов, которые участвовали в инкубаторе FinTech Master

Сегодня завершилась программа инкубации FinTech-Master, которую еще осенью запустил первый в Украине некоммерческий инкубатор «1991 Open Data Incubator» и компания Masterсard при поддержке Национального Банка Украины. В рамках этой инициативы, технологические стартапы разрабатывали инновационные финтех-решения с использованием открытых данных финансовых учреждений и технологических решений Mastercard.

В рамках проекта стартапы сотрудничали с приглашенными менторами с экспертизой в различных областях. Они делились своими знаниями, опытом и помогали кристаллизировать и переосмысливать идею стартапа, — рассказывает о своих впечатлениях один из участников проекта, Денис Кириченко (PayCore.io)

Денис Кириченко PayCore.io

Кроме того, за каждым стартапом был закреплен персональный ментор с компетенцией наиболее полезной стартапу на его этапе развития, который глубоко погружался в проблематику проекта и помогал формировать стратегию роста и масштабирования, маркетинговую стратегию, стратегию продаж и развития продукта.

Заключительным этапом сотрудничества стал UKRAINE FINANCIAL INNOVATIONS DAY, в рамках которого участники поделились своими наработками и рассказали, чем был полезен проект для их стартапа.

Все проекты, которые выступили на демо-дне, частично или кардинально изменили свою стратегию развития. Так, система защиты онлайн-платежей Alfa Protection за время инкубационной программы заключила соглашение с ЕМА (украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем) и начала работу над всеукраинской платформой безопасных платежей. Тогда как изначально проект был рассчитан на борьбу с фродом на американском рынке онлайн-платежей.

Некоторые компании меняли не только стратегию, но и название. Так, сервис онлайн-страхования изначально назывался Цивилкин, а к демо-дню пришел как SUREBERRY.

Полный список стартапов выглядит так: AlfaProtection, bNesis, YouScore, Go To-U, InCust, MO cash, PayCore.io, SkyService Fin, Sureberry.

Подробнее о презентациях смотрите на фото:

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