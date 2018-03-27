Santander планирует использовать blockchain для трансграничных платежей

Испанский банк Santander готовится выпустить приложение для международных денежных переводов в партнерстве с Ripple. Об этом Натан Босток (генеральный директор Британского отделения Santander) сообщил на международной конференции International FinTech в Лондоне в конце прошлой недели. Соответвующей информацией поделился Business Insider.

Натан Босток

генеральный директор Британского отделения Santander

Ripple — это fintech-компания, которая специализируется на трансграничных платежах посредством своих blockchain-продуктов, таких как xCurrent и RippleNet.

В конце января исполнительный директор банка Ана Ботин уже упоминала о предстоящем запуске нового платежного приложения, объявив, что оно будет выпущено в Испании, Великобритании, Бразилии и Польше.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ripple ищет новые варианты использования криптовалюты. Компания Ripple заявляет, что планирует инвестировать в стартапы и технологические компании. В компании ожидают таким образом получить новые идеи использования своей криптовалюты XRP. Об этом CEO Ripple, Брэд Гарлингейз сообщил на конференции Money 20/20 Asia.

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По материалам: Business Insider