Ripple ищет новые варианты использования криптовалюты

Как еще можно использовать XRP?

Компания Ripple заявляет, что планирует инвестировать в стартапы и технологические компании. В компании ожидают таким образом получить новые идеи использования своей криптовалюты XRP. Об этом CEO Ripple, Брэд Гарлингейз сообщил на конференции Money 20/20 Asia.

Такой шаг спровоцирован волной критики Ripple за немногочисленные варианты использования XRP. Предполагалось, что токен станет полезным инструментом для банков, но в действительности используется только для международных переводов.

На данный момент эта криптовалюта является третьей по величине, с точки зрения общей рыночной капитализации, уступая лишь Bitcoin и Ethereum.

Стоимость XRP значительно поднялась в декабре, а общая капитализация криптовалюты превысила $128 млрд. Сегодня токен имеет общую рыночную капитализацию в размере около $30 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ripple запустит мобильное приложение для перевода средств. Этим приложением можно будет пользоваться для совершения платежей внутри страны.

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