Этим приложением можно будет пользоваться для совершения платежей внутри страны

Ripple сотрудничает с консорциумом японских банков, чтобы запустить приложение для смартфонов «MoneyTap». Оно позволит потребителю мгновенно совершать внутренние платежи через банковский счет, номер мобильного или QR-код.

SBI Net Sumishin Bank, Suruga Bank и Resona Bank первыми поддержали идею запуска мобильного приложения, которое планируется на осень 2018 года. Позже к инициативе подключатся еще полсотни банков.

Приложение предлагает обрабатывать платежи через блокчейн-сеть RippleNet, вместо того, чтобы использовать местные платежные системы. Это обеспечит круглосуточную поддержку денежных переводов в стране и позволит обойти комиссии, которые взымают традиционные банки.

Такаши Окита, генеральный директор SBI Ripple Asia, заявил, что компания гордится тем, что использует технологию blockchain от Ripple в новом мобильном приложении MoneyTap для улучшения инфраструктуры платежей в Японии.

SBI Ripple Asia, созданная в августе 2016 года, нацелилась на модернизацию существующей платежной системы в Японии как внутри страны, так и за ее границами. В декабре начались экспериментальные испытания в системе ускорения денежных переводов между членами консорциума и южнокорейскими банками.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна страна начнет использовать Ripple для международных переводов. Ripple и регулятор Саудовской Аравии сотрудничают в рамках пилотного проекта по изучению технологии трансграничных платежей Ripple местными банками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Western Union тестирует транзакции с Ripple