Western Union тестирует транзакции с Ripple

Обе компании подтвердили информацию о сотрудничестве

Слухи о том, что Western Union начнет работать с Ripple, подтвердились. Оператор денежных переводов заявил, что занимается оценкой blockchain-технологии и тестирует транзакции с Ripple.

Хикмет Эрсек

генеральный директор Western Union

Блокчейн Ripple и цифровая валюта XRP позволяют быстрее переводить средства, что способствовало росту токена более чем 33,000% в прошлом году, даже несмотря на то, что монета не является необходимой для обработки платежей.

Ripple



СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ripple обеспечит быстрые платежи еще одному провайдеру переводов. Мгновенные трансграничные платежи запустят в ОАЭ.

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По материалам bloomberg.com