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Western Union тестирует транзакции с Ripple

15.02.2018 11:04

Обе компании подтвердили информацию о сотрудничестве

Western Union тестирует транзакции с Ripple. Фото: fortune.com

Слухи о том, что Western Union начнет работать с Ripple, подтвердились. Оператор денежных переводов заявил, что занимается оценкой blockchain-технологии и тестирует транзакции с Ripple.

Мы направили наши усилия на оптимизацию расчетов и оборотного капитала, а также в сферу регулирования, соблюдения законодательных требований по использованию блокчейна. И мы действительно тестируем транзакции с Ripple
Хикмет Эрсек
генеральный директор Western Union

Блокчейн Ripple и цифровая валюта XRP позволяют быстрее переводить средства, что способствовало росту токена более чем 33,000% в прошлом году, даже несмотря на то, что монета не является необходимой для обработки платежей.

Мы некоторое время тестировали разные продукты с Western Union. Мы очень довольны проделанной работе над пилотной реализацией xRapid, который использует XRP в платежных потоках
Ripple

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ripple обеспечит быстрые платежи еще одному провайдеру переводов. Мгновенные трансграничные платежи запустят в ОАЭ.

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По материалам bloomberg.com

Рубрики: BlockchainWestern UnionКриптовалютыНовости
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