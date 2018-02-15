Western Union тестирует транзакции с Ripple

Обе компании подтвердили информацию о сотрудничестве
Слухи о том, что Western Union начнет работать с Ripple, подтвердились. Оператор денежных переводов заявил, что занимается оценкой blockchain-технологии и тестирует транзакции с Ripple.
Блокчейн Ripple и цифровая валюта XRP позволяют быстрее переводить средства, что способствовало росту токена более чем 33,000% в прошлом году, даже несмотря на то, что монета не является необходимой для обработки платежей.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Ripple обеспечит быстрые платежи еще одному провайдеру переводов. Мгновенные трансграничные платежи запустят в ОАЭ.
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По материалам bloomberg.com