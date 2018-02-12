Ripple обеспечит быстрые платежи еще одному провайдеру переводов

Мгновенные трансграничные платежи запустят в ОАЭ

Глобальный сервис денежных переводов UAE Exchange начинает сотрудничество с Ripple. Это позволит компании обеспечить своим клиентам мгновенные международные платежи в режиме реального времени.

В рамках партнерства UAE Exchange подключится к корпоративной блокчейн-сети RippleNet, которой уже пользуются более 100 банков и финансовых институтов. Сеть обеспечивает обмен сообщениями в реальном времени, клиринг и расчет финансовых транзакций для глобальных банковских и платежных партнеров.

Это партнерство делает UAE Exchange крупнейшим провайдером платежных решений на Ближнем Востоке, который будет использовать технологию Ripple для обработки международных платежей.

СПРАВА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что MoneyGram начнет использовать Ripple для денежных переводов. Этот пилотный проект является стратегическим для MoneyGram. В перспективе технология блокчейн позволит компании стать более эффективной.

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