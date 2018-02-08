Купить Ripple можно еще на одной украинский крипто-бирже

Крупнейшая украинская биржа объявила о поддержке токена XRP — купить Ripple можно будет за гривну

Украинская криптовалютная биржа Kuna начала поддерживать операции с криптовалютой Ripple. Теперь клиенты этой торговой площадки смогут покупать виртуальную валюту XRP за гривну. А также конвертировать этот актив обратно в национальную валюту. Об этом сообщается на официальном сайте площадке, а также на странице Kuna в соцсети Facebook.

Купить Ripple можно еще на одной площадке, которая поддерживает операции в гривне — https://exmo.com/uk/. Однако на этой площадке придется сначала обменять национальную валюту на доллары, и только потом на XRP.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В начале 2018 года криптовалюта Ripple продемонстрировала беспрецедентный рост. Став на время второй ведущей криптовалютой после биткоин — цена на альткоин впервые привысила $3. Но за несколько недель, следующие за подъемом, цена на актив упала. На момент написания материала токен XRP стоит $0,78 (по данным coinmarketcap).

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