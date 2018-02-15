Еще одна страна начнет использовать Ripple для международных переводов

Центробанк страны совместно с Ripple предложили местным банкам пилотный проект

Ripple и регулятор Саудовской Аравии сотрудничают в рамках пилотного проекта по изучению технологии трансграничных платежей Ripple местными банками.

Проект центробанка и Ripple поможет банкам королевства использовать корпоративное программное решение xCurrent от Ripple. Оно позволяет банкам осуществлять мгновенные трансграничные платежи.

Участвующие в программе банки уже могут использовать xCurrent. Центробанк, в свою очередь, обеспечивает поддержку и соответствующее обучение. Таким образом, финучреждения с помощью xCurrent могут обрабатывать трансграничные платежи в считанные секунды, со сквозным отслеживанием процесса платежа.

Регулятор Саудовской Аравии стал первым центральным банком, который предоставил финучреждениям своей страны ресурсы для использования инновационного блокчейн-решения Ripple.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Western Union тестирует транзакции с Ripple. Обе компании подтвердили информацию о сотрудничестве.

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По материалам thepaypers.com