В Евросоюзе снова заговорили о регулировании Bitcoin

Риски, связанные с криптовалютами, нельзя недооценивать

В понедельник, 26 февраля, в Евросоюзе сообщили о готовности вмешаться в процесс регулирования криптовалют. Ведь огромные ценовые скачки биткоина в прошлом и нынешнем году привели к колоссальным потерям для одних и большим заработкам для других.

Валдис Домбровскис,

вице-президент Европейской комиссии

Однако на данный момент криптовалюта представляет собой лишь небольшую часть финансовых систем по всему миру. В связи с этим в Европе нет единого мнения о том, как ее регулировать.

В регионе уже распространяются похожие настроения. Германия и Франция ранее заявляли, что криптовалюта предлагает новые возможности, но в то же время несет потенциальные риски для инвесторов. Страны также заявили, что цифровые монеты могут быть уязвимы для манипуляций со стороны преступников, если не ввести необходимые меры предосторожности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в Узбекистане занялись подготовкой законопроекта о легализации Bitcoin. В соответствии с указом президента Шавката Мирзиеева, закон, регулирующий «электронные деньги», должен быть подготовлен к 1 сентября.

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