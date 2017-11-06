В Facebook можно будет отправить деньги друзьям

Сейчас новая услуга от Facebook находится на стадии тестирования

Среди новых проектов компании Facebook – запуск услуги P2P-платежей, с помощью которой пользователи смогут отправлять деньги другим пользователям, которые пользуются данным сервисом.

Пока что официальных подтверждений проведения тестирований нового продукта нет. Первым информацию о тестировании P2P-платежей распространил Мэтт Наварра, директор по социальным медиа компании The Next Web, который часто публикует информацию о еще незапущенных проектах компании на основе кода Facebook и других наблюдений. Информацией о возможном тестировании P2P-платежей Наварра на днях поделился в своем Твиттере.

Официальных комментариев касательно нового проекта от представителей Facebook не последовало, однако они не стали отрицать, что проект все-таки существует. В компании лишь сообщили, что «постоянно тестируют новые продукты, однако ни о чем конкретном на данный момент говорить не приходится».

Напомним, компания уже предоставляет своим пользователям возможность совершать P2P-платежи в Messenger. Такой возможности непосредственно на веб-сайте или в приложении соцсети еще нет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Facebook нарастил прибыль и выручку почти вдвое. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам девяти месяцев увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении, до $11,665 млрд.

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По материалам recode.net