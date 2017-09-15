Facebook тайно разрабатывает собственного голосового помощника

Информация об этом попала в СМИ в результате утечки

Похоже, Facebook тайно разрабатывает собственный голосовой помощник, который станет конкурентом Siri от Apple и Alexa от Amazon.

Как часто бывает в последнее время, информация об этом попала в СМИ в результате утечки: разработчик Блейк Цузаки нашел намеки на голосового помощника в коде последней версии мобильного приложения Facebook и сообщил об этом Business Insider.

Так, Цузаки обнаружил намеки на незапущенный голосовой помощник, который может делать пользователю несложные предложения и находить несложную информацию, например, результаты спортивных матчей.

Ранее в этом году в Facebook сообщили, что не разрабатывают голосовой помощник. Однако глава Facebook Messenger уточнил для Variety, что компания «сейчас не работает над этим так активно».

При этом, источники, знакомые с ситуацией недавно сообщили Business Insider, что Facebook все-таки занимается разработкой голосового ассистента в Building 8 – секретном подразделении компании, которое занимается дополненной реальностью и технологиями сканирования мозга. По информации источников, на базе голосового ассистента Facebook будет работать девайс для домашнего видео-чата под кодовым названием Aloha.

Официальный запуск Aloha запланирован на май 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Facebook разрабатывает собственную смарт-колонку с сенсорным экраном. Согласно источникам, знакомым с ситуацией, китайская компания-производитель iPhone, Pegatron, уже получила заказ на изготовление устройств, которые поступят в продажу в первом квартале 2018 года.

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