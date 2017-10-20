Facebook тестирует API для покупок в приложении

В мобильном приложении соцсети появятся платежные опции

Facebook открывает новые возможности монетизации платформы. Теперь будут доступны покупки в приложениях, рекламные объявления в играх и платный доступ к публикациям со сторонних ресурсов.

19 октября Facebook уже начал тестировать рекламные объявления и ролики с разработчиками игр. Ожидается, что пользователи смогут получать бонусы в игре после просмотра рекламных видео. Компания также экспериментирует с покупками в приложениях.

Те, кто публикует материалы в соцсети через Instant Articles feature (возможность просматриваться статьи, не выходя из Facebook), смогут устанавливать платный доступ к материалам. Пользователи, которые не подписаны на издание, смогут читать ограниченное количество материалов в месяц.

Тестирование будет проходить на платформе Android. Позже его планируют расширить и на iOS-устройства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в США можно будет заказать еду через Facebook. Facebook сотрудничает с несколькими игроками этой отрасли, включая EatStreet, Delivery.com, DoorDash, ChowNow, Olo, Zuppler и Slice. Он также работает с сетями ресторанов напрямую.

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