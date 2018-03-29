Facebook устанавливает новую политику конфиденциальности

Facebook откажется от одного из источников больших данных, который компания использовала, чтобы помочь рекламодателям ориентироваться на интересующих их пользователей на платформе, сообщает TechCrunch.

Компания только что объявила о завершении проекта «Партнерские категории» (Partner Categories), запущенного еще в 2013 году на основе партнерства с поставщиками больших данных (Datalogix, Epsilon, Acxiom и BlueKai). Сотрудничество Facebook с этими компаниями давало рекламодателям возможность настраивать списки существующих и потенциальных клиентов. Можно было даже разбивать пользователей на категории (вплоть до подкатегории «геймеры» или «любители газированных напитков»).

До сегодняшнего дня компания использовала информацию от третьих сторон, как один из способов ранжирования рекламных сообщений. Также данные собирались со страницы пользователя и от самого рекламодателя (например, об участии клиента в программе лояльности бренда). Последние два источника не вызывают сомнений. А данные третьих сторон (поставщиков больших данных) на фоне растущего недовольства пользователей политикой конфиденциальности Facebook, вызывают сомнения. Поэтому в компании приняли окончательное решение отказаться от такого подхода.

Facebook разъяснил, что он будет по-прежнему сотрудничать с такими компаниями, как Experian и Acxiom, с целью оценки эффективности рекламы и предоставления показателей, хотя условия текущего партнерства будут пересмотрены.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Facebook запустит новый рекламный инструмент для бизнеса. Компания Facebook тестирует новый инструмент, позволяющий небольшим предприятиям отправлять спонсируемые сообщения пользователям прямо через Messenger.

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По материалам techcrunch.com