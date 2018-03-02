Facebook запустит новый рекламный инструмент для бизнеса

Малый бизнес сможет транслировать свою рекламу прямо через Messenger

Компания Facebook тестирует новый инструмент, позволяющий небольшим предприятиям отправлять спонсируемые сообщения пользователям прямо через Messenger.

Новый инструмент позволит предпринимателям без навыков программирования автоматически выделить группу людей, которым будет отправлено их объявление. Отмечается, что компании смогут отправлять рекламные сообщения только тем, кто ранее сам начал с ними переписку. Затем нужно будет указать заголовок и текст объявления, прикрепить изображение и выбрать нужную опцию интерактива — например, добавить кнопку, ведущую на сайт компании, или несколько кнопок с вариантами ответов.

Компании также смогут выполнять базовую сегментацию потенциальных получателей, вручную маркируя беседы тегами (допустим, «интересуются обувью»). Это позволит отправить сообщение во все беседы, отмеченные конкретным тегом.

О том, что Facebook работает над прототипом этого инструмента, стало известно еще в ноябре. В настоящее время сервис тестируют с небольшим процентом страниц в США, Мексике и Таиланде. При этом инструмент пока бесплатный, но представители Facebook сообщили, что это временно. После полномасштабного запуска стоимость использования сервиса будет зависеть от желаемого охвата. Кроме того, Messenger ограничит количество сообщений, которые могут транслироваться бизнесом, чтобы предотвратить спам.

После достижения отметки в 1,3 млрд пользователей, Facebook стремится монетизировать Messenger. Но с показом объявлений в окне мессенджера, спонсируемыми объявлениями от крупных брендов, а теперь еще и рекламными сообщениями от компаний, Facebook рискует превратить свое чат-приложение в своеобразную папку со спамом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard и Facebook помогут бизнесу принимать платежи. Бизнес сможет быстрее перехожить на мобильные платежи.

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По материалам techcrunch.com