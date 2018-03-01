Бизнес сможет быстрее перехожить на мобильные платежи



В Mastercard заявили о том, что в скором времени малый бизнес в Африке и Азии получит новые возможности приема мобильных платежей. На выставке Mobile World Congress было объявлено о том, что первопроходцем станет Нигерия, где Mastercard запустил нового Masterpass QR бота чтобы помочь владельцам бизнеса перейти от транзакций наличными к QR-платежам.

Официальными финансовыми партнерами Matercard станут банки Ecobank и Zenith Bank. Ежегодно $301 млн поступает от нигерийских потребителей в сектор бизнеса и 98% этих платежей осуществляются наличными.

Кахина Ван Дайк, директор отдела платежей и финансовых услуг в Facebook, заявила что бренды и разработчики по всему миру обмениваются сообщениями посредством приложения Messenger от Facebook. Сервис объединяет 1,3 миллиарда людей ежемесячно. И в связи с этим, компания очень рада, что Mastercard разрабатывает сервис на платформе Messenger, чтобы помочь мелким торговцам использовать обмен сообщениями для управления своим бизнесом и поддержания связи со своими клиентами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что европейцы хотят платить с помощью смарт-девайсов. Согласно данным Mastercard, четверть (24%) европейцев собираются начать использовать бесконтактные платежи через «умные» браслеты, часы, брелоки и прочие носимые девайсы.

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