Компания укрепляет усилия для улучшения покупательского опыта: все банки-партнеры смогут предлагать биометрические решения уже в апреле 2019

Компания Mastercard анонсировала, что с апреля 2019 ее пользователи смогут использовать биометрические данные, такие как отпечатки пальцев или распознавание лица, для идентификации во время покупок и оплат.

Недавнее исследование Оксфордского университета, проведенное совместно с Mastercard, выявило, что 92% профессионалов в банковском секторе планируют внедрять биометрические решения.

Mastercard Identity Check является решением для аутентификации, позволяющим держателям карт использовать биометрические идентификаторы (отпечаток пальца, распознавание по радужной оболочке глаза и идентификация по лицу) чтобы подтвердить личность с помощью мобильного устройства во время онлайн-шопинга или банковских операций. Это решение ускоряет цифровой платеж и повышает уровень его защиты, обеспечивая безупречный опыт покупок и снижая частоту отказов. Mastercard Identity Check уже доступен в 37 странах мира.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что создатель Telegram хочет сделать его конкурентом Visa и Mastercard. Павел Дуров считает, что блокчейн-платформа Telegram сможет конкурировать с Visa и Mastercard.

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