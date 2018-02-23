Европейцы хотят платить с помощью смарт-девайсов — Mastercard

Небывалый успех бесконтактных карт подтолкнул покупательский спрос на платежи с носимых устройств

Согласно данным Mastercard, четверть (24%) европейцев собираются начать использовать бесконтактные платежи через «умные» браслеты, часы, брелоки и прочие носимые девайсы.

О желании европейцев изучить новые способы оплаты свидетельствует рост в сегменте бесконтактных транзакций по картам Mastercard и Maestro. За последний год он составил 145%.

В то же время, снизились барьеры в использовании бесконтактных платежей. Больше всего уменьшились опасения мошенничества — в среднем на 24%. При этом в Нидерландах (-41%), Испании (-33%) и Великобритании (-31%) этот показатель просел наиболее ощутимо, сигнализируя о росте доверия к NFC-технологиям.

Mastercard также ведет активную работу с ритейлерами, обеспечивая их инфраструктурой для приема платежей с носимых устройств. Так, доля торговых точек, принимающих бесконтактные платежи, по всей Европе составляет 42%. При этом 38% всех транзакций в магазинах уже являются бесконтактными.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple Watch продаются лучше, чем любые другие часы. Компания Apple обошла по продажам всех производителей часов — даже швейцарских.

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