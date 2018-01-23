Visa начала тестировать новую систему корпоративных платежей

Началось тестирование системы Visa B2B Connect — это новое блокчейн-решение для международных платежей

В СМИ сообщают, что платежная система Visa начала тестирование нового формата B2B-платежей. Так, UnionBank стал первым банком, который проверил работу системы B2B Connect на Филиппинах. Массовое распространение этого решения начнется только в третьем квартале 2018.

Инструмент B2B Connect позволит компании Visa увеличить скорость и повысить безопасность международных денежных переводов за счет использования технологии распределенных реестров.

UnionBank — лишь один из партнеров, который участвует в создании новой системы денежных переводов для B2B.

Южнокорейская компания Shinhan Financial Group тоже сотрудничает с Visa в сфере B2B. Вчера она объявила о разработке блокчейн-решения для интеграции механизмов аутентификации на рынке финуслуг. Эта инициатива также основана на блокчейне и будет использована в рамках сотрудничества компании с Visa по B2B Connect.

Напомним, Visa анонсировала платформу для корпоративных расчетов на блокчейне в ноябре 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Технология Blockchain считается отличным вариантом для B2B-трансфера по множеству причин. Это полностью конфиденциально и безопасно, но в то же время предоставляет гибкость и масштабируемость для бизнес-транзакций.

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