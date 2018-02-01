Украинского бота для Facebook признали лучшим в мире

Украинский бот-девочка PatentBot завоевал награду как лучший бот в мире

Разработанная украинской юридической компанией программа PatentBot признана лучшим ботом года на платформе Product Hunt — крупнейшей стартап-площадке Кремниевой долины.

PatentBot от юркомпании Juscutum — это бот-девочка, за 5 месяцев своей работы она уже зарегистрировала не одну сотню торговых марок и отправила более 1 млн сообщений. С помощью PatentBot можно проверить, свободна ли ваша торговая марка, а затем заполнить необходимые для регистрации данные и оплатить услугу. Основное преимущество бота — это то, что весь процесс поиска и регистрации торговой марки происходит в мессенджере Facebook и занимает 10-15 минут. На данный момент через PatentBot можно зарегистрировать торговые марки в Украине и в США.

PatentBot уже получила несколько наград — в частности, заняла 4-е место по результатам конкурса инновационных юридических проектов Innovating Justice Challenge от HiiL Justice Accelerator в Нью-Йорке в 2017 году.

Напомним, украинская команда основала PatentBot в июле 2017 года. В декабре 2017 года создатели объявили об официальном запуске бота на американском рынке.

Разработчики указывают на преимущества ботов для ведения бизнеса: боты не ошибаются, не болеют и не отвлекаются на кофе и перекуры, находятся на связи в режиме 24/7 и следуют заданной модели общения с клиентом.

В этом году на площадке Product Hunt номинировали семь украинских проектов. Из них три одержали победу.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк запустил на своем сайте чат-бота. В банке позиционируют нововведение как шаг к расширению каналов коммуникации с клиентами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неудачный эксперимент: почему робот не справился с работой в супермаркете

По материалам mind.ua