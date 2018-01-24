Неудачный эксперимент: почему робот не справился с работой в супермаркете

Экспериментальный робот должен был помогать покупателям, но вместо этого только расстраивал их

В шотландском супермаркете сети Margiotta приняли на работу робота Фабио в рамках эксперимента BBC, чтобы проверить, сможет ли он обслуживать покупателей. Фабио создали в эдинбургском университете Хериота-Уатта: он должен был помочь сети магазина улучшить свои отношения с клиентами, шутя, развлекая и ориентируя их среди стеллажей.

Робот не продержался на работе и недели — тестирование только убедило руководство супермаркета, что «живые» сотрудники незаменимы. Он даже не мог показать клиентам нужный товар. Например, если кто-то искал пиво, он давал и так очевидный ответ «проходите в секцию алкоголя». У Фабио также не получилось справиться с отвлекающим внешним шумом в супермаркете.

Несмотря на то, что Фабио уволен, похожие роботы все-таки могут заменить обычных работников. Согласно расчетам исследователей фирмы финансовых услуг Cornerstone Capital Group, в ближайшие 10 лет роботы заменят от 6 до 7,5 млн работников и заберут 38% рабочих мест в секторе розничной торговли. Это при том, что в ритейле сейчас работает 16 млн человек. Скорее всего, первыми уйдут кассиры, но обязательно будут и другие «жертвы».

Революция роботов в ритейле уже началась. Более удачливый робот Талли поселился среди стеллажей продуктового магазина Schnuck Markets в Сент-Луисе: он проверяет комплектацию и ценники товаров. У Талли отлично получается найти ошибки в ценниках и разобраться, какой именно товар стоит не на своем месте. Он передает эту информацию другим работникам в режиме реального времени, благодаря чему их работа упрощается, но в то же время рабочее место пока что сохраняется за ними.

Талли — это первый в мире автономный аудитор полок и робот-аналитик, который помог решить проблемы тех 70% ритейлеров, которые признали, что они не очень хорошо справляются с инвентарным учетом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В Японии активно обсуждают грядущую автоматизацию работы, особенно в банковской сфере. По подсчетам исследователей рынка труда, роботы лишат рабочих мест 5 млн японцев в ближайшие несколько лет. Похожие прогнозы появляются и в других развитых странах.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Как роботы помогают оптимизировать работу банков — эксперт