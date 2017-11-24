Как роботы помогают оптимизировать работу банков — эксперт

Финансовые процессы имеют высокий потенциал для роботизации

21 ноября в Киеве состоялся «ABC-Форум: AI, Big Data, Clouds — Технологии будущего в финансовой сфере». В рамках мероприятия эксперты обсудили главные инновации и наработки, позволяющие оптимизировать рабочие процессы банков и финансовых компаний.

Роман Лесников, старший консультант Отдела по управлению бизнес-рисками Ernst & Young LLC, выступил с докладом об автоматизации процессов банковского бэк-офиса с помощью технологий роботизации.

Редакция PaySpace Magazine предлагает ознакомиться с самыми интересными тезисами из доклада эксперта и узнать больше о том, что роботы могут дать финансовому сектору.

Что такое роботизированная автоматизация бизнес-процессов?

Роботизированная автоматизация бизнес-процессов (robotic process automation, RPA) – это замена человека программным роботом для выполнения часто повторяющихся рутинных операций.

Робот не заменяет человека, а разгружает его от рутины. Среди его преимуществ эксперт выделил следующие:

возможность работать в режиме 24/7;

стоимость 1 робота = 2 рядовых ЭПЗ;

использование текущей ИТ-инфраструктуры.

Более того, роботизация позволяет сократить трудозатраты по таким типам задач, как внесение данных (на 60-80%), поиск, экспорт/импорт данных (50-70%), сверка данных между системами (40-60%), управление качеством данных (40-60%), составление отчетности (30-60%).

Чем RPA отличается от других методов автоматизации процессов?

Признаки, которые говорят о необходимости роботизации

Много операций по вводу или переносу данных

Много ошибок ручного ввода

Большое количество корректировок

Большое количество ручных операций

Много не интегрированных между собой ИТ-систем

Высокая текучесть кадров из-за рутинной работы

Этапы внедрения RPA

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