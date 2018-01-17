Онлайн-помощник: Ощадбанк запустил на своем сайте чат-бота

В банке позиционируют нововведение как шаг к расширению каналов коммуникации с клиентами

На сайте Ощадбанка начал работать чат-бот – онлайн-помощник. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Его основная задача – помогать пользователям платежных карт, ведь 80% клиентских обращений в контакт-центр касаются именно обслуживания карточек. Новый сервис поможет получить информацию о состоянии карточных счетов, транзакций, изменении лимитов, блокировке карт и ответит на множество других вопросов.

Онлайн-помощник находится в правом нижнем углу сайта банка, а в мобильной версии — в правом верхнем. Чтоб воспользоваться им, нужно ввести свой контактный номер телефона и авторизоваться с помощью одноразового пароля, полученного в SMS-сообщении на этот номер.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в 2017 году украинские банки закрыли более 800 отделений. При этом у некоторых финучреждений наоборот появились новые филиалы.

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