В 2017 году украинские банки закрыли более 800 отделений

При этом у некоторых финучреждений наоборот появились новые филиалы

Количество действующих структурных банковских подразделений в Украине по состоянию на 1 января 2018 года составляет 9 489 – на 827 меньше, чем год назад. Такие цифры называют в НБУ.

Активнее всего закрывал свои отделения государственный Ощадбанк. На него приходится более половины из общего количества закрытых в 2017 году отделений. Количество представительств банка уменьшилось на 443, и теперь составляет 3205.

УкрСиббанк в течение года закрыл 53 отделения, а Правекс-Банк сократил свои представительства на 45 единиц.

При этом крупная сеть национализированного ПриватБанка приросла тремя отделениями (до 2243 единиц).

Сеть АльфаБанка увеличилась более значительно – с 103 до 187, а количество отделений Индустриалбанка за год выросло с 33 до 104 (после слияния с Экспресс-банком, имеющего 88 представительств).

Кроме того, закрылись 88 отделений банков, признанных неплатежеспособными – это Диамантбанк, Платинум Банк, банк «Народный капитал».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что назван лучший украинский банк на международном валютном рынке. В 2017 году рынок иностранной валюты стал более конкурентоспособным.

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По материалам ubr.ua