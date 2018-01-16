В ПриватБанке обнаружили мошенничество на $5,5 млрд — НБУ

В Нацбанке сообщили результаты независимого расследования Kroll

Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что до национализации ПриватБанк был объектом скоординированных мошеннических действий в течение 10 лет. В исследовании говорится, что это привело к убыткам на $5,5 млрд. Об этом сообщается на сайте НБУ. Подробнее с результатами расследования можно познакомиться в презентации.

Среди нарушений, которые были выявлены в банке:

1. Вывод средств. Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

2. Сокрытие источников происхождения средств. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.

3. Банк в банке. Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО «Приватбанк». Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников Приватбанка.

4. Структура и управление кредитами. Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование).

Для того, чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, возникший при кредитовании связанных лиц, Приватбанк неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния. Это было возможно при систематической фальсификации финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.

5. Баланс. К национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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