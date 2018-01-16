Назван лучший украинский банк на международном валютном рынке

В 2017 году рынок иностранной валюты стал более конкурентоспособным

Авторитетное издание Global Finance по итогам 2017 года представило рейтинг лучших операторов валютного рынка «Foreign Exchange Awards 2018».

Согласно рейтингу, лучшим украинским оператором FX в Восточной и Центральной Европе признан ПриватБанк. Об этом сообщает его пресс-служба.

Лучшим банком на валютном рынке этого региона стал Société Générale. В Западной Европе лучшим банком валютного рынка признано HSBC, а глобальным лидером FX рынке стал американский Citi.

По мнению экспертов издания, в 2017 году рынок иностранной валюты стал более конкурентоспособным. Хотя пять крупнейших банков FX по-прежнему удерживают 44% всего мирового рынка, их доля снизилась в сравнении с 53% в 2013 году. И это открывает больше возможностей для региональных банков, обладающих местным опытом, пока мировые лидеры совершенствуют свои списки клиентов и избегают рынков с низкой рентабельностью собственного капитала.

По мнению экспертов журнала, в 2018 году участники глобального валютного рынка будут вести себя более этично и профессионально, что будет способствовать соблюдению правил и положений валютных рынков каждой юрисдикции, в которой они ведут бизнес.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что назначен новый глава ПриватБанка. Согласование его кандидатуры наблюдательным советом ПриватБанка уже состоялось.

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