close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Назван лучший украинский банк на международном валютном рынке

16.01.2018 10:20

В 2017 году рынок иностранной валюты стал более конкурентоспособным

Назван лучший украинский банк на международном валютном рынке. Фото: vanrijmenam.nl

Авторитетное издание Global Finance по итогам 2017 года представило рейтинг лучших операторов валютного рынка «Foreign Exchange Awards 2018».

Согласно рейтингу, лучшим украинским оператором FX в Восточной и Центральной Европе признан ПриватБанк. Об этом сообщает его пресс-служба.

Лучшим банком на валютном рынке этого региона стал Société Générale. В Западной Европе лучшим банком валютного рынка признано HSBC, а глобальным лидером FX рынке стал американский Citi.

По мнению экспертов издания, в 2017 году рынок иностранной валюты стал более конкурентоспособным. Хотя пять крупнейших банков FX по-прежнему удерживают 44% всего мирового рынка, их доля снизилась в сравнении с 53% в 2013 году. И это открывает больше возможностей для региональных банков, обладающих местным опытом, пока мировые лидеры совершенствуют свои списки клиентов и избегают рынков с низкой рентабельностью собственного капитала.

По мнению экспертов журнала, в 2018 году участники глобального валютного рынка будут вести себя более этично и профессионально, что будет способствовать соблюдению правил и положений валютных рынков каждой юрисдикции, в которой они ведут бизнес.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что назначен новый глава ПриватБанка. Согласование его кандидатуры наблюдательным советом ПриватБанка уже состоялось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТОП-100 банков мира, которые успешно используют соцсети

Рубрики: CitibankБанкиМирНовостиПриватБанк
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме