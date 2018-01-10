Согласование кандидатуры в НБУ должно состояться в ближайшее время

Председателем правления ПриватБанка стал чех Петр Крумханзль (Petr Krumphanzl). Согласование его кандидатуры наблюдательным советом ПриватБанка уже состоялось. Соответствующие документы уже поданы в НБУ на утверждение. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По образованию Крумханзль — математик. С 2004 по 2008 год он работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором. С 2008 по 2011 год был операционным директором Райффайзен Банка Аваль в Украине. Затем до 2013 года работал в компании Interim Management & Consulting, в 2013-2016 — главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution. Последнее место работы — главный операционный директор в китайском Home Credit China (с мая 2016 года).

Крумханзль владеет английским, немецким, русским, чешским и японским языками. Увлекается айкидо.

После увольнения Александра Шлапака в июле 2017 года, в ПриватБанке исполняющей обязанности председателя правления является Галина Пахачук.

Поиском нового председателя правления и финансового директора банка занималась рекрутинговая компания Amrop Executive Search Ukraine.

Напомним, 27 ноября наблюдательный совет ПриватБанка назначил финансовым директором — заместителем председателя правления Анну Самарину и перевел Галину Пахачук на должность первого заместителя председателя правления.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменились требования к банкирам. Украинским банкирам больше не нужен специальный диплом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чей это банк: НБУ разделил финучреждения на группы