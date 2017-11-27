ПриватБанк назначил нового финансового директора

Финансовым директором станет бывший топ-менеджер крупной французской банковской группы

Наблюдательный совет ПриватБанка назначил Анну Самарину на пост заместителя Председателя Правления – финансового директора ПриватБанка. Пакет документов для утверждения кандидатуры уже передан в НБУ.

Как сообщила пресс-служба банка, Анна Самарина назначена на срок три года и приступит к своим обязанностям 1 января 2018 года, после получения согласования в НБУ.

Анна Самарина родилась в 1974 году, в 1996 получила степень магистра экономики в Донецком государственном университете. Отлично зарекомендовала себя на руководящих должностях крупнейшей европейской банковской группы BNP Paribas (Франция) как в Украине, так и в штаб-квартире группы. До переезда в офис BNP Paribas в Париже была финансовым директором украинского дочернего банка группы BNP Paribas «Укрсиббанка» (2006–2015). C июля 2015 года работала в штаб-квартире группы BNP Paribas, возглавляя подразделение управленческого контроля в Финансовом департаменте направления международных розничных услуг, а также выполняя функции руководителя проектного офиса.

Также Наблюдательным советом ПриватБанка принято решение о переводе с повышением Галины Пахачук на должность первого заместителя Председателя Правления. Галина Пахачук продолжит выполнять обязанности Председателя Правления до назначения на эту должность новой кандидатуры.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в НБУ рассказали, сколько зарабатывают руководители банков. Председатели правления банков в среднем получают около полумиллиона гривен в месяц.

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