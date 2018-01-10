Чей это банк: НБУ разделил финучреждения на группы

Национальный банк сохранил принцип распределения банков на группы — государственные, иностранные и частные. Изменился только состав каждой из категорий

В Украине предусмотрены следующие критерии для отдельных групп банков на 2018 год — государственные, иностранные и частные. Соответствующее определение дает комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины.

Группы банков:

Банки с государственной долей

(банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка)

По итогам 2017 года количество финучреждений в этой группе сократилось. Группу покинул Украинский банк реконструкции и развития, который в конце ноября 2017 был продан пяти китайским предприятиям. Поэтому теперь этот банк относится к категории банков с частным капиталом.

Банки иностранных банковских групп

(банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным финучреждениям или иностранным финансово-банковским группам)

Из этой группы также выбыло два банка — VS Банк и Марфин банк. Первое финучреждение его бывший акционер (Сбербанк) продал владельцу ТАСкомбанка, Сергею Тигипко. Второе Cyprus Popular Bank продал двум физлицам — Михаилу Партикевичу и Игорю Згурову. Оба банка перешли в категорию «Банки с частным капиталом».

Банки с частным капиталом

(банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия один или несколько частных инвесторов, прямо и/или косвенно владеют не менее 50% уставного капитала банка)

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Украине изменились требования к банкирам. Согласно новым нормативам, руководители банка теперь могут иметь любое высшее образование.

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