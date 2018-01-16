Депутаты зарегистрировали проект об увольнении Гонтаревой

В Верховной Раде настаивают на необходимости увольнения Гонтаревой в соответствии с законодательством

Депутаты Верховной Рады Украины предлагают президенту неотложно подать документ об увольнении Валерии Гонтаревой с должности Председателя Национального банка Украины. Соответствующее предложение зафиксировано в проекте постановления ВРУ №7488.

Согласно документу, это необходимо сделать с целью «обеспечения преемственности руководства НБУ» и «прекращения ситуации, когда председатель Национального банка Украины Гонтарева В.А. с 11.05.2017 до настоящего времени, не будучи уволенной в соответствии с законодательством, фактически завершила выполнение своих полномочий и обязанностей, которые являются исключительными».

Депутаты подчеркнули, что это негативно влияет на регулирование банковского сектора Украины и отношения страны с международными финансовыми учреждениями.

Инициаторами постановления выступили члены финансового комитета ВР, народные депутаты Михаил Довбенко, Сергей Рыбалка, Виктор Романюк, Максим Поляков и Павел Ризаненко.

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