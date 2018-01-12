НБУ планирует разработать государственную криптовалюту

Национальный банк рассматривает целесообразность выпуска собственной криптовалюты
Об этом говорится в заявлении СНБОУ по итогам заседания Национального координационного центра кибербезопасности.
Соответствующим органам власти будет поручено создать рабочую группу. В нее войдут представители НБУ, Минфина, НКЦБФР, СБУ, Нацполиции, Госфинмониторинга, ГФС и Госслужбы спецсвязи и защиты информации. Ведомства займутся наработкой нормативно-правовых предложений по регулированию данного вопроса.
Рабочая группа должна определить:
- государственного регулятора
- порядок функционирования рынка криптовалют
- порядок проведения мониторинга транзакций с использованием криптовалюты и идентификации субъектов криптовалютних операций
- порядок налогообложения доходов от осуществления криптовалютних операций в соответствии с требованиями законодательства Украины.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Впервые о планах Национального банка выпустить электронные деньги на блокчейне стало известно еще осенью 2016 года. Во время конференции Cashless Ukraine Summit НБУ представил дорожную карту развития безналичной экономики. В документе указано, что регулятор планирует с помощью Blockchain провести революцию в электронных деньгах.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Цифровые финансы: 15 новых руководящих должностей в банке
По материалам: FinClub