НБУ планирует разработать государственную криптовалюту

Национальный банк рассматривает целесообразность выпуска собственной криптовалюты

Об этом говорится в заявлении СНБОУ по итогам заседания Национального координационного центра кибербезопасности.

Соответствующим органам власти будет поручено создать рабочую группу. В нее войдут представители НБУ, Минфина, НКЦБФР, СБУ, Нацполиции, Госфинмониторинга, ГФС и Госслужбы спецсвязи и защиты информации. Ведомства займутся наработкой нормативно-правовых предложений по регулированию данного вопроса.

Рабочая группа должна определить:

государственного регулятора

порядок функционирования рынка криптовалют

порядок проведения мониторинга транзакций с использованием криптовалюты и идентификации субъектов криптовалютних операций

порядок налогообложения доходов от осуществления криптовалютних операций в соответствии с требованиями законодательства Украины.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Впервые о планах Национального банка выпустить электронные деньги на блокчейне стало известно еще осенью 2016 года. Во время конференции Cashless Ukraine Summit НБУ представил дорожную карту развития безналичной экономики. В документе указано, что регулятор планирует с помощью Blockchain провести революцию в электронных деньгах.

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По материалам: FinClub