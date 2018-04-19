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PaySpaceMagazine

FinAwards 2018: назван лучший банкир Украины

19.04.2018 18:04

Состоялось также вручение премий за лучшие банковские продукты страны

FinAwards 2018: назван лучший банкир Украины. Фото: psm7.com

Сегодня состоялось вручение премии FinAwards 2018 от сайтов Finance.ua и Minfin.com.ua, которая присуждается топ-менеджерам банков за запуск лучших продуктов, технологий и сервисов.

Звание лучшего банкира года получил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Лучшего банкира отбирало экспертное жюри и участники Fintech Forum 2018. Фото: psm7.com

Ниже представлен полный список победителей в четырнадцати категориях:

  • Самый устойчивый банк — Райффайзен Банк Аваль
  • Лучший ко-бренд — OTB Bank — Global Auto Card
  • Лучшее отделение — Креди Агриколь Банк, г. Киев, ул. Сагайдачного 25
  • Лучшая кредитная карта VIP — ПУМБ — SOLOМандри
  • Лучшая платежная карта VIP — Альфа-Банк — PlatinumBlack
  • Лучший сберегательный вклад — ПриватБанк — Срочный в национальной валюте
  • Лучшая платежная карта MASS — ПриватБанк — Карта для выплат
  • Лучшая кредитная карта MASS — Альфа-Банк — Максимум
  • Лучший кредит наличными — ПУМБ — Тестдрайв
  • Лучшая рекламная кампания — Ощадбанк («Будуй своє»)
  • Самый технологичный банк — Ощадбанк
  • Нео-банк года — monobank
  • Лучший интернет-банк — ПриватБанк
  • Банкир года — Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный

Лучших в каждой из номинаций определяли эксперты и лидеры финансового рынка. Среди них — исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), предправления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, представители Ernst&Young, GFK Ukraine, MasterCard, StarLightMedia, YouControl и других компаний.

В определении «Банкира года», кроме жюри, приняли участие посетители UNIT FinTech Forum 2018.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее  был назван лучший банк в Украине по версии Global Finance. Издание опубликовало собственный рейтинг банков.

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Рубрики: БанкиМобильные банкиНовостиПлатежные картыУкраина
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