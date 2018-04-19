FinAwards 2018: назван лучший банкир Украины

Состоялось также вручение премий за лучшие банковские продукты страны

Сегодня состоялось вручение премии FinAwards 2018 от сайтов Finance.ua и Minfin.com.ua, которая присуждается топ-менеджерам банков за запуск лучших продуктов, технологий и сервисов.

Звание лучшего банкира года получил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Ниже представлен полный список победителей в четырнадцати категориях:

Самый устойчивый банк — Райффайзен Банк Аваль

Лучший ко-бренд — OTB Bank — Global Auto Card

Лучшее отделение — Креди Агриколь Банк, г. Киев, ул. Сагайдачного 25

Лучшая кредитная карта VIP — ПУМБ — SOLOМандри

Лучшая платежная карта VIP — Альфа-Банк — PlatinumBlack

Лучший сберегательный вклад — ПриватБанк — Срочный в национальной валюте

Лучшая платежная карта MASS — ПриватБанк — Карта для выплат

Лучшая кредитная карта MASS — Альфа-Банк — Максимум

Лучший кредит наличными — ПУМБ — Тестдрайв

Лучшая рекламная кампания — Ощадбанк («Будуй своє»)

Самый технологичный банк — Ощадбанк

Нео-банк года — monobank

Лучший интернет-банк — ПриватБанк

Банкир года — Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный

Лучших в каждой из номинаций определяли эксперты и лидеры финансового рынка. Среди них — исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), предправления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, представители Ernst&Young, GFK Ukraine, MasterCard, StarLightMedia, YouControl и других компаний.

В определении «Банкира года», кроме жюри, приняли участие посетители UNIT FinTech Forum 2018.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее был назван лучший банк в Украине по версии Global Finance. Издание опубликовало собственный рейтинг банков.

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