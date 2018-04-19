FinAwards 2018: назван лучший банкир Украины

Состоялось также вручение премий за лучшие банковские продукты страны
Сегодня состоялось вручение премии FinAwards 2018 от сайтов Finance.ua и Minfin.com.ua, которая присуждается топ-менеджерам банков за запуск лучших продуктов, технологий и сервисов.
Звание лучшего банкира года получил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.
Ниже представлен полный список победителей в четырнадцати категориях:
- Самый устойчивый банк — Райффайзен Банк Аваль
- Лучший ко-бренд — OTB Bank — Global Auto Card
- Лучшее отделение — Креди Агриколь Банк, г. Киев, ул. Сагайдачного 25
- Лучшая кредитная карта VIP — ПУМБ — SOLOМандри
- Лучшая платежная карта VIP — Альфа-Банк — PlatinumBlack
- Лучший сберегательный вклад — ПриватБанк — Срочный в национальной валюте
- Лучшая платежная карта MASS — ПриватБанк — Карта для выплат
- Лучшая кредитная карта MASS — Альфа-Банк — Максимум
- Лучший кредит наличными — ПУМБ — Тестдрайв
- Лучшая рекламная кампания — Ощадбанк («Будуй своє»)
- Самый технологичный банк — Ощадбанк
- Нео-банк года — monobank
- Лучший интернет-банк — ПриватБанк
- Банкир года — Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный
Лучших в каждой из номинаций определяли эксперты и лидеры финансового рынка. Среди них — исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), предправления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, представители Ernst&Young, GFK Ukraine, MasterCard, StarLightMedia, YouControl и других компаний.
В определении «Банкира года», кроме жюри, приняли участие посетители UNIT FinTech Forum 2018.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее был назван лучший банк в Украине по версии Global Finance. Издание опубликовало собственный рейтинг банков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучшие в FinTech и e-commerce: победители PaySpace Magazine Awards 2017