Назван лучший банк в Украине по версии Global Finance

Global Finance опубликовал результаты рейтинга банков

Райффайзен Банк Аваль получил награду «Лучший банк в Украине» в «Рейтинге лучших банков мира-2018». Список составил финансовый журнал Global Finance.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) также получил награду как «Лучший банк в Центральной и Восточной Европе». Известный финансовый журнал наградил РБИ этой престижной наградой уже 12-ый раз за последние 15 лет. В то же время другие дочерние банки РБИ — в Боснии и Герцеговине, Румынии и Словакии — признаны «Лучшими банками» на соответствующих рынках.

Йоганн Штробль

председатель правления РБИ

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В прошлом году Райффайзен Банк Аваль также получил звание лучшего банка Украины. Редакторы финансового издания определяют лучшие банки после консультаций с корпоративными финансовыми руководителями, банкирами, банковскими консультантами и аналитиками по всему миру.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Открытый банкинг в Украине: как FinTech-стартапы меняют отрасль