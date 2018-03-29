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PaySpaceMagazine

Назван лучший банк в Украине по версии Global Finance

29.03.2018 10:49

Global Finance опубликовал результаты рейтинга банков

Назван лучший банк в Украине Фото: economyandmarkets.com

Райффайзен Банк Аваль получил награду «Лучший банк в Украине» в «Рейтинге лучших банков мира-2018». Список составил финансовый журнал Global Finance.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) также получил награду как «Лучший банк в Центральной и Восточной Европе». Известный финансовый журнал наградил РБИ этой престижной наградой уже 12-ый раз за последние 15 лет. В то же время другие дочерние банки РБИ — в Боснии и Герцеговине, Румынии и Словакии — признаны «Лучшими банками» на соответствующих рынках.

Получить звание «Лучший банк в Центральной и Восточной Европе» это одновременно и честь, и обязательство продолжать наше стремление к качеству и предоставлению первоклассных услуг во всем регионе. Эта награда свидетельствует также о нашей хорошей стратегической позиции и эффективной деятельности
Йоганн Штробль
председатель правления РБИ

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В прошлом году Райффайзен Банк Аваль также получил звание лучшего банка Украины. Редакторы финансового издания определяют лучшие банки после консультаций с корпоративными финансовыми руководителями, банкирами, банковскими консультантами и аналитиками по всему миру.

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Рубрики: БанкиНовостиУкраина
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