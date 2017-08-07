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FinTech как повод для контроля: Европа усилит регулирование

07.08.2017 14:44

Европа пересмотрит регулирование FinTech 

Европейские регуляторы оценят влияние технологий на разные отрасли финансов

Европейская служба банковского надзора сообщила, что усилит контроль над новыми технологическими решениями в сфере финансов. Ведомство также пообещало устранить существующие недостатки в финансовом мониторинге.

С полным документом о подходе EBA к финансовым технологиям можно ознакомиться по ссылке.

Служба банковского надзора уже провела расследование в сфере краудфандинга и виртуальных валют. Теперь внимание EBA направлено на более широкий круг применения финтех.

Влияние финансовых технологий будут оценивать в шести отраслях:

  • авторизация и механизм обеспечения безопасности программ, скачанных из Сети
  • риски для кредитных организаций, учреждений по работе с электронными деньгами и платежных учреждений
  • бизнес-модели этих учреждений
  • вопросы защиты интересов потребителей и розничной торговли
  • принятие решений в фирмах, которые занимаются финансами
  • борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма.

Участников отрасли призывают оставлять свои комментарии до 6 ноября 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в Европе стремительно растут инвестиции в FinTech. По данным FinTech Global, капиталовложения в одни только в британские финтех-компании выросли на 81,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Рубрики: FinTechЕвропаНовости

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