FinTech как повод для контроля: Европа усилит регулирование

Европа пересмотрит регулирование FinTech

Европейская служба банковского надзора сообщила, что усилит контроль над новыми технологическими решениями в сфере финансов. Ведомство также пообещало устранить существующие недостатки в финансовом мониторинге.

С полным документом о подходе EBA к финансовым технологиям можно ознакомиться по ссылке.

Служба банковского надзора уже провела расследование в сфере краудфандинга и виртуальных валют. Теперь внимание EBA направлено на более широкий круг применения финтех.

Влияние финансовых технологий будут оценивать в шести отраслях:

авторизация и механизм обеспечения безопасности программ, скачанных из Сети

риски для кредитных организаций, учреждений по работе с электронными деньгами и платежных учреждений

бизнес-модели этих учреждений

вопросы защиты интересов потребителей и розничной торговли

принятие решений в фирмах, которые занимаются финансами

борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма.

Участников отрасли призывают оставлять свои комментарии до 6 ноября 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в Европе стремительно растут инвестиции в FinTech. По данным FinTech Global, капиталовложения в одни только в британские финтех-компании выросли на 81,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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