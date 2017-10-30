Fintech Ukraine 2017: представлены стартапы-участники

В рамках мероприятия состоится интерактивное голосование за лучший стартап

1 ноября в Киеве на конференции Fintech Ukraine 2017 состоится презентация 14 украинских финтех стартапов, которые сегодня активно завоевывают украинский рынок.

Команды расскажут о себе и продемонстрируют свои разработки широкой публике.

Среди участников будут представлены:

MOCash — платформа, которая помогает предпринимателям и собственникам бизнеса дистанционно получать займы без залога и поручительства, а жителям страны — круглосуточно и без выходных инвестировать напрямую в украинский бизнес. Каждый официально зарегистрированный предприниматель может рассказать о своем бизнесе и привлечь инвесторов для его развития.

PayCore.io — позволяет настроить прием и маршрутизацию платежей для онлайн-бизнеса. С помощью алгоритмов PayCore.io компании могут существенно сокращать издержки на проведение платежей, снижать комиссии для своих клиентов, эффективно работать с онлайн-валютами и получать детальную аналитику о своих транзакциях.

Uplata — делает сложные банковские продукты простыми, доступными и понятными массовому потребителю. Задача проекта — создать по-настоящему небанковский сервис, способный полностью заменить банк в повседневной жизни граждан.

Crypto Art — это криптовалютный инвестиционный фонд, который помогает частным инвесторам эффективно приумножать свои средства на рынке криптовалют и ICO с разумным риском.

Bnesis — за счет множества скоринговых решений, работающих одновременно и анализирующих данные из платежных, банковских, eCommerce систем и социальных сетей заемщика, повышает точность оценки его кредитоспособности до 10%.

Creditor.AI — платформа купли/продажи отказных кредитных заявок. Решение позволяет оптимизировать маркетинговые издержки в связи с особенностями работы модели оценки рисков, а также иметь возможность покупать уже верифицированные лиды у других участников по более низким ценам, чем в других стандартных каналах привлечения клиентов.

MTAX — сервис мобильной онлайн-бухгалтерии, который берет ведение бухгалтерии компании полностью на себя, оставляя за клиентом функцию контроля. На стороне сервиса идет получение и обработка документов, ведение бухгалтерского учета, подача отчетности в налоговую и прочие бухгалтерские операции.

SDK.finance — это интеграционная платформа различных сервисов, построенная на концепции “API first”, предназначенная для построения транзакционных продуктов, включая платежные решения, переводы и системы приема платежей, обмен валют, электронные деньги, мобильные платежи, предоплаченные карты и т.д.

AIRouting — призван решать проблему маршрутизации платежей с дебетовых и кредитных карточек к платежному провайдеру. Это рекомендательный веб-сервис, который на основании исторической информации и идентификационного номера банка (первых шести цифр на карточке) советует наиболее оптимальный вариант с точки зрения ожидаемой вероятности принятия платежа.

Pangaea — это распределенная система для коллективной работы над групповыми задачами с безопасными прямыми коммуникациями, разнообразными компонентами бизнес-логики и персональной базой данных. Решение позволяет строить рабочую сеть для любой целевой группы людей и использовать бизнес-компоненты приложения в группах без каких-либо посредников.

FinScore — проводит экспресс-анализ финансовой устойчивости контрагента, помогает быстро принять решение о том, как следует с ним работать с учетом финансовых рисков. Сервис определяет их на основании исторических значений вероятности банкротства компаний на отраслевых рынках. Отныне любая компания Украины используя YouControl имеет доступ к более удобному финансовому анализу.

Ustarter — это площадка для осуществления прямых инвестиций в проекты реального сектора экономики, такие как производственные предприятия, действующий бизнес, стартапы и недвижимость. Ustarter позволяет компаниям привлекать финансирование напрямую от зарегистрированных на площадке частных инвесторов. Сами инвесторы получают возможность вложить деньги в действующий бизнес, прошедший комплексный финансовый анализ.

OneKarma — платформа для анализа клиентских транзакций. OneKarma определяет намерения клиента совершать покупки исходя из его транзакционной истории и историй похожих клиентов.

MOSST Payments объединяет 3 продукта:

MOSST Денежные переводы — универсальный сервис перевода денег. В мобильном приложении впервые в Европе и СНГ реализован механизм аутентификации пользователя по биометрии лица (FaceID). Для осуществления денежного перевода клиенту достаточно знать только номер мобильного телефона или email получателя;

MOSST Cash — сервис оплаты онлайн платежей, переводов или счетов в оффлайн-кассах торговых точек с помощью штрих-кодов, которые клиенты создают заранее в web/mobile приложениях;

MOSST Reader — решение, включающее mPOS терминал — превращает любой Android/iOS смартфон или планшет в кассовое рабочее место, с возможностью приема оплат любыми картами Visa и MasterCard.

Мероприятие пройдет 1 ноября в клубе «Атлас», по адресу Киев, ул. Сечевых Стрельцов 37-41 (бывшая Артема).

Зарегистрироваться можно на сайте конференции.

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