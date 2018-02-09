FitPay представил устройство для бесконтактных платежей в криптовалюте

Устройство будет обменивать криптовалюты на фиат

Компания FitPay запустила Flip — бесконтактное платежное устройство, которое позволит держателям криптовалют совершать покупки в миллионах торговых точек.

Запуску нового устройства предшествовало декабрьское заявление о том, что компания расширяет свою платформу для добавления криптовалют в платежную экосистему.

Через платежную платформу FitPay Flip будет обменивать криптовалюты на фиатные средства для проведения традиционных платежных транзакций. Компания начнет принимать предварительные заказы на Flip уже в этом месяце, но точная дата пока неизвестна.

Модуль NFC позволит пользователям осуществлять транзакции в любой торговой точке, где принимают бесконтактные платежи. Первоначально Flip будет работать с биткоином — обменивать его на доллары США и хранить на цифровом кошельке. В будущем возможно добавление других криптовалют.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что известный платежный оператор перестанет принимать биткоин. В будущем компания может предложить поддержку других криптовалют.

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По материалам thepaypers.com